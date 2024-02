Ricardo Stuckert É o primeiro encontro do governador mineiro e do presidente Lula desde o momento que se elegeram

Nesta quinta-feira (8), foi realizado em Belo Horizonte (MG) um evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador mineiro Romeu Zema (Novo). Zema destacou durante sua fala na cerimônia de anúncio de pacote de investimentos para Minas Gerais a necessidade de haver uma "boa convivência" com o presidente petista. Desde que foram eleitos em outubro de 2022, foi a primeira vez que ambos mandatários se encontraram.



“Presidente, na minha vida de gestor aprendi que podemos pensar diferente, o que é normal. Mas a boa convivência, sem extremismos, em uma conversa transparente e republicana, é que vai fazer a vida dos mineiros melhorar. As críticas são muito naturais, as pessoas pensam diferente e nós, governantes, temos que aprender a conviver com essas diferenças”, disse o governador.





O presidente Lula seguiu a mesma linha de raciocínio ao dizer que quer construir uma "relação civilizada" com o governador.

“Eu nunca vou pedir para um governador ou prefeito gostar mais de mim ou gostar menos de mim. O que eu quero é que a gente construa no país uma relação civilizada. Eu já convivi com tanta gente adversária, com tanta gente que não gostava de mim, e que eu também não fazia nenhum apreço de gostar, mas o que eu acho é que a gente precisa ter responsabilidade de relacionamento”, afirmou o mandatário petista.

Na cerimônia, o mandatário mineiro entregou ao presidente uma lista com obras emergenciais que dependem de recursos do governo federal para suas conclusões.