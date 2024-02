Reprodução/Twitter Carlos Bolsonaro





Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), demonstrou preocupação e fez duas publicações sugestivas pedindo uma "mudança de foco" após a recente operação da Polícia Federal. A ação da PF teve como alvo seu pai e seus aliados políticos.

As publicações em questão ocorreram em meio a um contexto de intensa investigação sobre supostos abusos de poder durante o governo de Jair Bolsonaro.

Primeiramente, Carlos compartilhou um vídeo da ministra Simone Tebet, no aplicativo Telegram, com a legenda "Vamos mudar o foco". O vídeo apresentava um trecho de uma entrevista onde a então senadora discutia sobre o aumento do imposto sobre herança.

Em seguida, ele divulgou um comparativo entre os governos em relação à aprovação da Lei Rouanet, reforçando a mensagem de mudança de foco.

Essas postagens ocorreram logo após a operação da PF, que também teve Carlos como alvo na semana anterior. Naquela ocasião, mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra pessoas ligadas ao núcleo político que receberam informações da chamada "Abin paralela".





As investigações sugerem que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) foi utilizada durante o governo de Jair Bolsonaro para monitorar adversários políticos.

A operação mais recente teve como alvo o próprio Bolsonaro, com mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além disso, outros aliados também foram afetados, incluindo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ex-assessores do ex-presidente.