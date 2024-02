Foto: Reprodução/TV Globo Praia de Boa Viagem





Um jovem de 19 anos se afogou na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã de terça-feira (6), e o corpo só foi encontrado após oito horas de buscas (por volta das 22h30), por pessoas que estavam na orla e o retiraram da água.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML), que levou o corpo do jovem até sua sede, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. O nome da vítima não foi divulgado.

O acidente ocorreu no trecho da praia que fica nas proximidades do edifício Acaiaca. No local, havia bandeiras vermelhas que indicavam e alertavam a população sobre o alto risco de afogamento na área.





Para a operação de busca, o Corpo de Bombeiros usou botes infláveis de salvamento, mergulhadores, guarda-vidas e o apoio do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA). A busca foi suspensa por volta das 17h, devido às condições de visibilidade e segurança.

"Os guarda-vidas do Grupamento de Bombeiros Marítimo fizeram o trabalho de recuperação da vítima, que apresentava sinais de afogamento, mas sem indícios aparentes de mordidas de animais marinhos", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.

Além disso, a corporação também prestou condolências à família da vítima de afogamento, e reforçou a importância de prestar atenção e respeitar a sinalização que indica as áreas de alto risco.

“A população deve respeitar as sinalizações dos locais proibidos para banhos e ficar atenta para os avisos sonoros e verbais que os guarda-vidas são instruídos a passar para os banhistas. Em caso de emergência, o contato deve ser feito através de uma ligação gratuita para o número 193."