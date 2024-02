Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 27.10.2023 Presidente Lula





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Belo Horizonte nesta quarta-feira (7) para um encontro estratégico com aliados políticos do estado de Minas Gerais.

A reunião, organizada por Walfrido Mares Guias, ex-ministro do governo Lula, tem como objetivo discutir a situação de Minas Gerais e os investimentos que o governo federal pretende realizar no estado.

Segundo informações do jornal O Globo, o encontro ocorrerá no bairro Mangabeiras e contará com a presença de importantes lideranças políticas mineiras. No entanto, o governador Romeu Zema (Novo), não foi convidado para participar do jantar.

Lula reservará a quinta-feira (8) para um encontro específico com o governador Zema, no qual será abordada a questão da dívida de Minas Gerais e outras pautas relevantes para o estado.





Dentre os presentes no encontro de hoje, destacam-se o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e o atual prefeito, Fuad Nomam, ambos do PSD-MG.

Além disso, ministros do governo de Lula também marcarão presença, incluindo Renan Filho (Transportes), Rui Costa (Casa Civil) e Camilo Santana (Educação).