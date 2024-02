Jefferson Rudy/Agência Senado - 13.12.2023 Senador Sergio Moro (União Brasil) pode ter seu mandato cassado





O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) Sigurd Roberto Bengtsson, afirmou que o julgamento do senador Sergio Moro (União Brasil) que pode cassar seu mandato está suspenso até que a Corte esteja completa, ou seja, com todos seus integrantes nomeados. A data para o julgamento será definida após o trâmite necessário para o processo. Bengtsson deu a declaração nesta quinta-feira (1), durante cerimônia de posse do cargo.

Num primeiro momento, o julgamento havia sido marcado para o dia 19 de fevereiro. Logo depois, foi antecipado para o dia 8 do mesmo mês. Segundo o novo presidente, "não daria tempo prático" para tal ação.

"Embora a iniciativa do desembargador Wellington de antecipar o julgamento seja louvável, não daria tempo prático. Não haveria tempo para que houvesse a sessão na próxima quinta-feira. Teremos que aguardar os trâmites [...]. Então, fica suspenso", afirmou Bengtsson na cerimônia de posse.









A acusação contra o senador Sergio Moro é de prática de abuso de poder econômico na última pré-campanha eleitoral, ocorrida em 2022.

No julgamento, seis desembargadores vão estar presentes para votar a favor ou contra. Em caso de empate, o presidente vota. O presidente Lula (PT) nomeará um desembargador que deve participar do julgamento.

O parlamentar declarou em depoimento ao TRE-PR em dezembro do ano passado não ter obtido qualquer vantagem eleitoral. Também nega a acusação de desquilíbrio eleitoral causado por uma irregular pré-campanha como presidente da República. Em uma entrevista pós-depoimento, declarou que todos os gastos da campanha foram legais e devidamente declarados à Justiça Eleitoral.