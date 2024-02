Reprodução: Flipar Com Lula, Barroso diz que 'não precisa gastar tempo falando de democracia'

Durante seu discurso na abertura dos trabalhos da Corte nesta quinta-feira (1º), o presidente do Supremo Tirbunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, afirmou que "não precisa gastar" mais tempo e nem energia em defesa da democracia.



"Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia porque as instituições funcionam na mais plena normalidade e convivência harmoniosa e pacífica de todos", disse.

Além disso, o presidente do STF disse que não há necessidade de falar de separação de Poderes. "Porque, embora independentes e harmônicos, convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa", adicionou.

O presidente Lula e a primeira-dama Janja, sua esposa, estavam presentes na abertura do ano judiciário de 2024. Barroso fez, inclusive, um aceno à ela durante seu discurso, citando a paridade de gênero no Judiciário.

"Gostaria de registrar nós estamos implantando a promoção por merecimento por paridade. Tem que alternar: se um cavalheiro for promovido, a vaga seguinte tem que ser de uma mulher", disse em seu discurso, que mencionou a primeira-dama.

Vale lembrar que, no ano passado, durante a gestão de Rosa Weber, o STF aprovou uma medida no Conselho Nacional de Justiça para aumentar a participação feminina nos tribunais. Segundo a resolução, sempre que um juiz for promovido, a próxima vaga destinada à promoção em tribunais de segunda instância deve ser preenchida por uma mulher. Barroso afirmou, em seu discurso, que se comprometerá em executar a resolução durante sua gestão.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também discursou. Ele lembrou o episódio de 8 de janeiro e a superação do evento pelas instituições. "As coisas parecem estar voltando à normalidade", disse.

O último discurso da abertura foi o do presidente Lula. Ele mencionou a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, em que afirmou que era necessário apenas um cabo e um soldado para fechar o STF. Por fim, o presidente mencionou o ocorrido em 8 de janeiro.

"Democracia é a sociedade em movimento. Em permanente busca por novos avanços e conquistas. Ela nunca estará pronta. Deve ser construída a cada dia e ser defendida dos extremistas que tentam fazer dela um atalho para chegar ao poder, corroê-la por dentro e, sobre suas ruínas, erguer as bases de um regime autoritário", disse o presidente.