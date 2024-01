Reprodução: Silvan Alves Praça de pedágio na BR-116

O governo federal incorporou 14 trechos de rodovias no Programa Nacional de Desestatização (PND). A medida foi publicada nesta quarta-feira (31), no Diário Oficial da União.

A maioria está localizada no Rio Grande do Sul. Na região gaúcha, são sete. As outras estão distribuídas em Goiás, Mato Grosso e Rondônia.

Com mais 14 passagens inclusas, o PND agora tem 96 trechos de rodovias federais.





Veja a lista dos novos trechos:

BR-060/GO: entre os entroncamentos da BR-158 e BR-364 (Contorno de Jataí).

BR-070/MT: entre os entroncamentos da BR-163/364/MT-407(B) (Trevo Lagarto) e BR-174(A).

BR-116/RS: entre os entroncamentos da BR-470 e RS-354 (para Amaral Ferrador);

BR-116/RS: trecho da 2ª Ponte sobre o Rio Guaíba.

BR-116/RS: entre o Fim da Concessão (Ilha do Pavão) e o entroncamento da BR-290(B) (para Arroio dos Ratos).

BR-158/RS: entre o entroncamento BR-158 (km 304) e 13ª Companhia Depósito de Armamento e Munição de Itaara.

BR-158/RS: entre os entroncamentos da BR-285 (para Panambi) e BR-392(B) (Santa Maria).

BR-174/MT: entre os entroncamentos da BR-070(A) e BR-364(A)/MT-235(B).

BR-290/RS: entre os entroncamentos da BR-471 (Pântano Grande) e BR-392 (para São Sepé).

BR-319/RO: entre os entroncamentos da BR-319 (fim da Trav. Rio Madeira) e BR-364 (próximo da Polícia Rodoviária Federal).

BR-364/MT: entre os entroncamentos da MT-235 (Av. André A. Magi/início do trecho urbano de Sapezal) e a BR-174(A).

BR-364/RO: entre Porto Velho (acesso a Ulisses Guimarães) e o entroncamento da BR-319 (Porto Velho - Av. Jorge Teixeira).

BR-392/RS: trecho de acesso a Santana da Boa Vista até a BR-158(A)/287(A) (Santa Maria).

BR-452/GO: entre os entroncamentos da BR-060/GO-174 (Rio Verde) e BR153(A)/154(B)/483(B).

O Programa Nacional de Desestatização (PND), criado em 1990, tem como meta a transferir a administração de estruturas públicas para iniciativas privadas.