Ricardo Stuckert/PR França se opõe a acordo





Pressionado por protestos de agricultores, o governo da França reiterou nesta quarta-feira (31) sua oposição ao acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

Em entrevista às emissoras CNews e Europa 1, o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, prometeu se empenhar com "braço de ferro" contra o tratado entre os dois blocos.

"Esse acordo não é bom para nossos fazendeiros e não pode ser assinado tal como está", declarou.

No fim da semana passada, o premiê Gabriel Attal já havia dito que a França não aprovaria o pacto Mercosul-UE, em uma tentativa de aplacar os protestos dos agricultores, que, no entanto, mantiveram a mobilização.

Além do tratado de livre comércio, a categoria critica o que considera um excesso de regulamentação da União Europeia na área ambiental e cobra subsídios públicos para o setor.

A França é a principal produtora agrícola da UE e sempre mostrou resistência ao acordo com o Mercosul, temendo que a Europa seja inundada por matérias-primas alimentares de países sul-americanos com preços mais competitivos.

Recentemente, o presidente Emmanuel Macron indicou sua contrariedade ao tratado devido a "regras que não são homogêneas" com as normas europeias.



"Acreditem: quando a França quer alguma coisa na Europa, ela tem bastante peso para impô-la", disse Le Maire nesta quarta, acrescentando que é graças "unicamente" a Macron que esse acordo ainda não foi assinado.

Na última terça (30), a Comissão Europeia reconheceu que as condições para a conclusão do tratado "não foram satisfeitas", embora tenha acrescentado que as negociações "continuam".