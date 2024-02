Michal Mancewicz / Unsplash Tempestades atingirão boa parte do país





Boa parte do Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, além de áreas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo devem ser atingidas por fortes tempestades a partir desta quarta-feira (31), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Tudo isso acontece por conta de um cenário de instabilidade atmosférica, que favorece a formação de nuvens carregadas, propícias para a ocorrência de tempestades. De acordo com o Climatempo, um dos principais Institutos de meteorologia do país, formação de uma frente fria, que deve se deslocar a partir de quarta, vai impulsionar as chuvas nas áreas destacadas também pelo Inmet.

Além do Rio, uma parte do sul do Espírito Santo também será atingida. O alerta de perigo potencial dura entre quarta-feira (31) e sexta-feira (2).

Em São Paulo, o alerta abrange as regiões norte e leste, bem como o Alto Paranapanema e o Vale do Ribeira. O Climatempo destaca o maior risco de temporais no extremo sul paulista devido à frente fria. Ventos podem chegar a 90 km/h em cidades como Itapeva, Votorantim, São Roque e nas áreas do Vale do Ribeira. Por conta dos transtornos e tragédias causadas recentemente, moradores temem inundações e quedas de nergia.

Em Minas Gerais, as chuvas intensas estão previstas para as zonas sul, oeste e da Mata, além do Triângulo Mineiro. O Inmet aponta para impactos como alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia, o que vem acontecendo em várias regiões do país quando ocorrem tempestades.





O que fazer em caso de temporais?

Em caso de temporais, é importante ficar atento às recomendações da Defesa Civil. Confira algumas dicas:

* Fique em casa se possível. Se estiver na rua, procure abrigo em local seguro, como um prédio ou uma estação de metrô.

* Evite áreas abertas, como campos e praias.

* Se estiver dirigindo, pare o carro em local seguro e espere a tempestade passar.

* Não se aproxime de árvores ou postes.

* Fique atento às informações da Defesa Civil e da imprensa