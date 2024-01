Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 30/05/2023 Mesmo cassado e ameaçado de inelegibilidade, Deltan Dallagnol será o nome do Novo em Curitiba

Nesta sexta-feira (19), o partido Novo anunciou o ex-deputado Deltan Dallagnol como o nome da sigla na disputa pela Prefeitura de Curitiba (PR) nas eleições municipais deste ano

“[O] Partido Novo, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, dar-lhe ciência inequívoca de que o filiado Deltan Dallagnol é pré-candidato para disputar o cargo de Prefeito de Curitiba na eleição de 2024, notificando-lhe, por consequência, para que o nome dele seja incluído nas pesquisas de opinião que forem realizadas para conhecimento público, relativas à supramencionada disputa eleitoral”, aponta trecho de documento enviado ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas.

Dallagnol foi cassado em maio do ano passado, quando perdeu seu mandato com base na Lei da Ficha Limpa. Na perspectiva do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-procurador da Lava Jato deixou o Ministério Público para escapar de possíveis punições. A decisão, contudo, não menciona se ele estaria ou não impedido de concorrer no período de oito anos.

Dessa maneira, o Novo apostou as fichas em Deltan. Caso sua candidatura seja impugnada, há outros nomes no páreo - como o de sua esposa, Fernanda Dallagnol, e o das vereadoras Amália Tortato e Indiara Barbosa.