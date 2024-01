Reprodução/Carlos Gomide Mãe e filha morrem afogadas após tentarem retirar carro de enxurrada em Limeira, no interior de SP

Nesta sexta-feira (19), durante as fortes chuvas que atingiram a região da Grande São Paulo, duas mulheres acabaram morrendo afogadas em Limeira, a 151 km da capital paulista, na região de Campinas.

De acordo com a Defesa Civil estadual, as vítimas são mãe e filha e têm 70 e 37 anos de idade. Elas foram levadas pela enxurrada enquanto tentavam impedir um carro de ser levado pelas águas. Uma terceira pessoa que tentou prestar socorro também foi arrastada, mas foi resgatada por vizinhos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou os óbitos no local.

Defesa Civil emitiu alerta para temporais no fim de semana

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alerta para grande quantidade de chuva até domingo na capital e na região metropolitana. Além de Campinas, o órgão também emitiu alertas de chuva em Franca e Presidente Prudente.

De acordo com a Defesa Civil, recomenda-se atenção redobrada com o solo encharcado e risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte, assim como evitar áreas arborizadas durante vendaval.