Serviço de Imprensa do Presidente da Federação Russa / Wikimedia Commons - 11.03.2016 Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi

Nesta sexta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o ministro das Relações Interiores da China Wang Yi em Fortaleza. O encontro, realizado a portas fechadas, terminou sem detalhes ou declarações.

Antes do encontro com o presidente, o ministro da China esteve com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em Brasília. Na ocasião, Vieira reforçou a posição brasileira a favor da política de "uma só China" e contrária à independência de Taiwan.

Ainda na reunião com Vieira, foi assinado um termo que estende o prazo da validade do visto entre Brasil e China de 5 para 10 anos, com o objetivo de impulsionar viagens de negócios e turismo.

Agora, o chanceler chinês vai à Jamaica, última parada de turnê que começou em países do continente africano.