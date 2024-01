Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13/06/2017 e Marcello Casal jr/Agência Brasil - 28/08/2018 Com aval de Lula, Marta Suplicy deixou cargo de secretária do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

O diretório municipal do PT se reúne nesta terça-feira (16), por volta das 17h, para discutir a formação da chapa de Guilherme Boulos (PSOL) para concorrer à prefeitura de São Paulo.

O partido deve debater quem será vice da chapa e a proposta de prévias sugerida pelo deputado estadual Eduardo Suplicy. O principal nome para vice é Marta Suplicy, que deixou a equipe de secretários do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com o aval do presidente Lula, para retornar ao PT e ser indicada como vice.

A indicação de Marta, no entanto, cabe ao próprio partido. Apesar da aliança, Marta ainda não definiu data para a refiliação ao PT, o que também deve ser discutido na reunião desta terça.

Após um encontro com Boulos no sábado (13), Marta escreveu nas redes sociais que “a hora é a de nos unirmos para construirmos a mais ampla frente política e social para o progresso e o desenvolvimento da cidade de São Paulo”.

Mesmo com o acordo, o deputado Eduardo Suplicy lançou a vereadora Luna Zarattini para disputar uma possível prévia. Para a Folha de S. Paulo, Suplicy defendeu que “as prévias são o instrumento, por excelência, de aperfeiçoamento da democracia", e que a pré-candidatura de Luna estimularia a participação dos jovens no processo.