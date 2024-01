Ricardo Stuckert/PR – 11.01.2024 Lula anuncia Lewandowski para o Ministério da Justiça, ao lado de Flávio Dino e Janja

Nesta quinta-feira (11), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, foi anunciado como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Autoridades políticas e jurídicas, além de entidades e associações do meio jurídico parabenizaram o futuro ministro pela nova posição no governo.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), usou seu perfil do X (antigo Twitter) para parabenizar o novo ministro da Justiça.

"Parabenizo o novo ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, uma grande conquista para o Brasil ter um nome de tamanhos respeito, experiência e conhecimento jurídico para dar continuidade ao bom trabalho do ministro Flávio Dino", publicou.

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes usou a mesma plataforma que Alckmin para dar os cumprimentos a Lewandowski pela nomeação.

“Parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Magistrado exemplar, brilhante jurista, professor respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para esse novo desafio. Desejo muito sucesso”, afirmou.

Decano do Supremo, Gilmar Mendes escreveu, também no X, que a Pasta da Justiça “está em boas mãos”. Ele aproveitou para desejar a Lewandowski “boa sorte na nova missão”.

“Recebo com alegria a indicação do ministro Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça. Durante os seus 17 anos de Supremo Tribunal Federal, fui testemunha do seu brilhantismo”, disse.

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que Lewandowski "tem grandes desafios pela frente. Mas é um homem preparado para a tarefa".

Em nota encaminhada pela assessoria do STF, Dias Toffoli afirmou que o novo ministro da Justiça “é maior que a própria cadeira que irá ocupar” e “mais do que talhado para os desafios do cargo”.

Ricardo Lewandowski será nomeado no próximo dia 19, e tomará posse no cargo em 1º de fevereiro.