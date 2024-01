Divulgação / Governo de SP A opção de Libras começou a valer no aplicativo do Poupatempo nesta quarta-feira (10)

Desde quarta-feira (10), os 592 mil cidadãos com deficiência auditiva que vivem no estado de São Paulo podem solicitar atendimento em Libras diretamente no aplicativo do Poupatempo.

Dentro do app, os usuários podem contar com a presença virtual de intérpretes de Libras para auxiliá-los em suas demandas no Poupatempo e em qualquer outro serviço público estadual.

" É uma iniciativa que não apenas abre portas para a comunidade surda, mas também representa um avanço significativo na busca por uma sociedade mais inclusiva, onde todos têm igualdade de acesso aos serviços públicos. A tecnologia é uma aliada para criarmos mudanças reais e positivas na vida das pessoas", destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A iniciativa faz parte do programa estadual São Paulo São Libras, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). A implementação no aplicativo foi realizada em parceria com a Prodesp, a empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo responsável pelo desenvolvimento do app.