Reprodução: Agência Brasil Atosa golpistas 8 de janeiro

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Governo do Distrito Federal assinam nesta quinta-feira (4) o protocolo de segurança para o evento do dia 8 de janeiro , que marca o primeiro ano dos atos golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes.

O documento aborda o planejamento sobre como cada órgão deve atuar na próxima segunda-feira (8).

No início de dezembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou todos os governadores para estarem em Brasília e participarem do evento do 8 de janeiro de 2024.

“Estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de janeiro e que ele foi debelado pela democracia deste País”, afirmou o presidente.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, o evento será “um dia para festejar a democracia revigorada”.

“Será um evento para não se esquecer o que aconteceu e unir o país ainda mais em torno dos valores democráticos. Essa é a intenção e tenho certeza que faremos um dia histórico”, afirmou Cappelli ao Correio Braziliense.

A cerimônia irá acontecer no Palácio do Buriti, onde haverá 20 viaturas, armamentos, drones, cartuchos e equipamentos do Plano de Ação na Segurança (PAS) e do Pronasci. Para o evento, serão investidos R$ 3,6 milhões.