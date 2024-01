Governo de SP/Divulgação Câmera corporal em uniforme de policial militar de São Paulo

Após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP ), ter dito que não ampliaria o uso de câmeras corporais para a Polícia Militar , o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, anunciou que no próximo mês publicará um decreto com novas regras para o uso do equipamento que irá abranger todo o país.

"Vamos publicar em fevereiro as Diretrizes Nacionais para Utilização de Câmeras Corporais pelas polícias. Processo com consulta pública e construído com a participação das polícias de todos os estados, sem exceção. Ideologizar o debate sobre segurança pública não faz bem ao Brasil", disse Cappelli.

Na terça-feira (2), Tarcísio disse ao programa Bom Dia SP da TV Globo, que as câmeras não possuem nenhuma efetividade e afirmou que sua gestão não planeja investir em mais dispositivos.

Um estudo realizado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) em dezembro de 2022 revelou que o uso desses equipamentos evitou 104 mortes, resultando na menor letalidade policial da história no ano passado.

Durante a entrevista, o governador defendeu a contratação de mais 5 mil policiais no Centro da cidade, aquisição de 500 viaturas e investimentos em tecnologia, mas sem a adoção de câmeras.

"A gente não descontinuou nenhum contrato. Os contratos permanecem. Mas qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma" , disse Tarcísio na entrevista.

No final de 2023, Tarcísio de Freitas cortou cerca de R$ 98 milhões de ações da pasta da Segurança Pública do estado, deixando de investir em programas, incluindo o Olho Vivo.