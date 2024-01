Reprodução Inmet Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste em Alerta; Chuvas Fortes e Possíveis Impactos em Diversas Localidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para 18 estados brasileiros e o Distrito Federal nesta quinta-feira (4), devido a possíveis tempestades e chuvas intensas . As regiões mais afetadas serão Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, enquanto todo o país enfrentará um dia com tempo fechado e pancadas de chuva isoladas.

No Rio de Janeiro, as chuvas mais intensas devem ocorrer perto de Angra dos Reis e Resende, afastadas da capital. Em Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, a situação é crítica, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h e ventos de 60 a 100 km/h.

Os alertas de tempestade abrangem a área metropolitana de Curitiba, norte de Santa Catarina e litoral sul de São Paulo, com previsão de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h, podendo haver queda de granizo. Essa instabilidade pode se estender ao litoral sul do país, incluindo Florianópolis e Porto Alegre, classificada pelo instituto como "perigo potencial".

São Paulo terá pancadas leves e isoladas, com temperaturas entre 20°C e 26°C. Já no Rio de Janeiro, embora as chuvas intensas se afastem, são esperadas pancadas isoladas com trovoadas à tarde, com máxima de 35°C e mínima de 21°C.

No Nordeste, o alerta laranja é para chuvas intensas no litoral do Maranhão e interior de Piauí e Bahia. No Norte, Rondônia, Tocantins, sul do Pará e Amazonas estão em alerta.

O Inmet adverte que as áreas em alerta laranja correm alto risco de cortes de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Recomenda-se evitar abrigar-se sob árvores e torres elétricas devido ao risco de queda ou eletrocussão.

É importante ressaltar que o alerta não garante chuvas intensas em todas as áreas indicadas no mapa meteorológico. Esperam-se, principalmente, pancadas fortes isoladas devido à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), presente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Janeiro poderá apresentar poucas precipitações no Norte e Sul, enquanto o Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste devem ter chuvas acima da média. O Inmet destaca que, apesar das instabilidades, o país terá ondas de calor e possíveis temperaturas recordes no início do ano.

Estados em Alerta: