A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lamentou neste fim de semana a morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, de apenas 22 anos, vítima de uma onda de ódio na internet por conta de uma fake News. A chefe da pasta chamou o episódio de ‘tragédia” e que é “fruto da irresponsabilidade de perfis nas redes sociais’.

“A morte de Jéssica Vitória Canedo, uma jovem de 22 anos, nesta sexta-feira (22), é mais uma tragédia fruto da irresponsabilidade de perfis nas redes sociais que lucram com a misoginia e disseminação de mentiras e, igualmente, da falta de responsabilização das plataformas", publicou a ministra.



"É inadmissível que o conteúdo mentiroso contra Jéssica, que fez crescer uma campanha de difamação contra a jovem, não tenha sido retirado do ar nem pelo dono da página nem pela plataforma X ao longo de quase uma semana, mesmo depois dos apelos da própria Jéssica e de sua mãe”, continuou.

“O governo do presidente Lula tem dado prioridade ao combate às fake news e à misoginia. É preciso que haja justiça urgente para a trágica morte de Jéssica e que possamos construir também em curto prazo um ambiente saudável e de respeito para as mulheres na internet”, completou.

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também lamentou a morte de Jéssica e declarou que é preciso debater seriamente a regulamentação das redes sociais.

“Irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e criminosos nela propagam tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável. "Por isso, volto ao ponto: a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento”, comentou.

A jovem de 22 anos foi citada pelo perfil como suposto novo affair do humorista Whindersson Nunes. Ambos negaram a informação.

Após a publicações de supostos prints de conversas envolvendo Jéssica e Whinderson, ela passou a receber diversos ataques virtuais. O volume de mensagens de ódio foi tão grande, que a vítima chegou a pedir para que parassem de mandar mensagens para ela. A mãe da jovem também gravou um vídeo fazendo o mesmo apelo.





O que diz a Choquei

Em nota, publicada no X através de sua representação jurídica, a “Choquei” disse que não houve “qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas” sobre o suposto affair de Jéssica e Whindersson.

Segundo o perfil, “não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas”.

O comunicado, assinado pela advogada Adélia de Jesus Soares, foi publicado no perfil da página no Instagram e no X. A página disse querer “ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação”. Sem citar a morte da jovem, afirmaram lamentar “profundamente” o episódio.