Tânia Rêgo/Agência Brasil Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos

O Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania , Silvio Almeida , se pronunciou no X, antigo twitter, pedindo a regulação das redes sociais . O pedido ocorreu após a notícia da morte da estudante Jéssica Canedo, de 22 anos , que foi vítima de fake news na última semana. As notícias afirmavam que a estudante possuía um envolvimento com o humorista Whindersson Nunes , o que foi desmentido pelos dois.

Segundo o ministro, esse é o segundo caso, em menos de um mês, que envolve o suicidio de uma pessoa jovem e possui algum tipo de relação com divulgação de informações falsas e discursos de ódio na internet.

Nas palavras do advogado, a irresponsabilidade também passa pelas empresas que regem as redes sociais, uma vez que o conteúdo propagado por esses canais acabam com famílias e impossibilitam uma vida social saudável.

Em menos de um mês este é o segundo caso de suicídio de pessoa jovem - e que guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio em redes sociais - de que tenho notícia. Tragédias como esta envolve questões de saúde mental, sem dúvida, mas também, e talvez em maior proporção,… — Silvio Almeida (@silviolual) December 23, 2023



Entenda o caso

No início da semana, perfis nas redes sociais que costumam postar notícias sobre celebridades, postaram prints falsos de uma suposta conversa entre Jéssica e Whindersson. A estudante e o humorista negaram o conteúdo das conversas, e disseram que nunca haviam se conhecido.

Nas mensagens falsas, as duas pessoas estão em um clima de flerte, sendo que uma delas afirma ser muito reservada, enquanto a outra pessoa se diz interessada nesse tipo de perfil e sugere um encontro.

O conteúdo ganhou mais repercussão após ter sido publicado pelo perfil “Choquei”, dedicado a postar notícias gerais, mas com foco em celebridades.

Após a repercussão, Jéssica utilizou o Instagram para explicar a situação e pedir o fim de ataques que estava recebendo após as informações falsas começarem a se espalhar. Na publicação com o desabafo, Raphael Sousa, responsável pela Choquei comentou: "Avisa para ela que a redação do ENEM já passou. Pelo amor de Deus!"

Na última sexta-feira, em publicação no Instagram, a mãe de Jéssica confirmou a morte da jovem, e associou o fato aos comentários e notícias falsas vinculados à estudante.