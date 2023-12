Reprodução: Flipar Senador Randolfe Rodrigues





O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, anunciou oficialmente sua filiação ao PT nesta segunda-feira (18). A decisão marca um retorno do político ao partido pelo qual iniciou sua trajetória política.

Randolfe deixou a Rede Sustentabilidade há sete meses. O partido é liderado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com quem Rodrigues teve desentendimentos. A última discordância entre os dois foi a respeito da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.

Randolfe explorou possibilidades de filiação em outras siglas, como MDB e PSB, antes de optar pelo retorno ao PT.

O anúncio ocorreu durante a solenidade de entrega de residências do programa Minha Casa, Minha Vida no estado do Amapá, representado pelo senador.

Durante seu discurso, Randolfe destacou que sua escolha foi motivada pelo desejo de estar ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“No início desse ano foi necessário um desligamento partidário meu. Me perguntam, presidente, qual a minha escolha partidária. Eu lhe respondo em primeira mão para o senhor e para todos que estão ouvindo. O meu partido é o partido de Lula. Eu estarei no partido de Lula onde o partido de Lula estiver, porque estou ao lado da maior liderança política da história desse país”, discursou.





Randolfe é líder do governo Lula no Congresso Nacional. O senador se tornou um dos principais defensores do governo petista e um dos maiores opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).