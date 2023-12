Agência Senado Sergio Moro conversando com Flávio Dino na CCJ do Senado





Nesta quarta-feira (13), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) deu um forte abraço em Flávio Dino durante a sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. A imagem viralizou nas redes sociais, irritando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que enxergaram o comportamento como um apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Ao saber da repercussão, Moro afirmou que o abraço não indica um voto favorável a indicação de Dino. “Fui até aí cumprimentá-lo. É um gesto de cordialidade. Vossa excelência me perguntou algo e eu achei graça, dei uma risada. Tiraram várias fotos e já está viralizando, como se isso representasse a minha posição”, comentou.

“Sempre deixei muito claro que eu tenho diferenças com o atual governo e vossa excelência faz parto do atual governo. Tenho diferenças profundas e tenho sido crítico, mas não perderei a civilidade. E não vou abrir mão disso para que possamos reduzir a polarização. Um gesto simples de ir ao cumprimentá-lo, como fiz com o procurador, já vira uma celeuma nas redes sociais como se isso fosse determinante do meu voto”, completou.

Na imagem, é possível ver Sergio Moro rindo. Segundo o jornal O Globo, o senador caiu na gargalhada ao ser perguntado se votaria a favor da indicação de Dino. Apesar de ser oposição ao governo Lula, o ex-juiz da Operação Lava Jato não manifestou seu voto.





Flávio Dino participa de uma sabatina na CCJ do Senado. Ele foi indicado por Lula para ocupar a vaga deixada pela ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro deste ano.

Caso seja aprovado pelo plenário do Senado, Dino deverá ocupar o cargo a partir de fevereiro de 2024.