Reprodução Flávio Dino foi aprovado pela CCJ

O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino , sabatinado ontem (13) pela comissão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, teve a segunda aprovação mais apertada desde a redemocratização, em 1988.

Dino foi aprovado com o placar de 47 a 31 , ficando atrás somente de André Mendonça, que teve 47 a 32 de aprovação em 2021.

Em 35 anos, 29 pessoas foram indicadas para o cargo de ministro por oito presidentes. O atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já esteve no cargo outras duas vezes, foi quem mais indicou. Ainda, na história, nenhum nome apresentado pelo chefe da República chegou a ser barrado pelo Senado, todos foram aprovados.

Veja o placar dos ministros que já foram aprovados:

Celso de Mello (1989) - 47 a 3 votos

Sepúlveda Pertence (1989) - 50 a 1 voto

Marco Aurélio (1990) - 50 a 3 votos

Carlos Veloso (1990) - 49 a 1 voto

Ilmar Galvão (1991) - 48 a 0 votos

Francisco Rezek (1992) - 45 a 16 votos

Maurício Corrêa (1994) - 48 a 3 votos

Nelson Jobim (1997) - 60 a 3 votos

Ellen Gracie (2000) - 67 a 0 votos

Gilmar Mendes (2002) - 57 a 15 votos

Ayres Brito (2003) - 65 a 3 votos

Joaquim Barbosa (2003) - 66 a 3 votos

Cezar Peluso (2003) - 57 a 3 votos

Eros Grau (2004) - 57 a 5 votos

Cármen Lúcia (2006) - 55 a 1 voto

Ricardo Lewandowski (2006) - 63 a 4 votos

Menezes Direito (2007) - 61 a 2 votos

Dias Toffoli (2009) - 58 a 9 votos

Luiz Fux (2011) - 68 a 2 votos

Rosa Weber (2011) - 57 a 14 votos

Teori Zavascki (2012) - 57 a 4 votos

Luís Roberto Barroso (2013) - 59 a 6 votos

Edson Fachin (2015) - 52 a 27 votos

Alexandre de Moraes (2017) - 55 a 13 votos

Nunes Marques (2020) - 57 a 10 votos

André Mendonça (2021) - 47 a 32 votos

Cristiano Zanin (2023) - 58 a 18 votos

Flávio Dino (2023) - 47 a 31 votos

Antes de Celso Mello, Paulo Brossard também foi aprovado como ministro em 1989, no entanto, o resultado da votação foi secreto.





Quem é Flávio Dino?



Com 54 anos, Flávio Dino nasceu em São Luís, no Maranhão. Ele é advogado e professor de direito, além de ser casado e teve três filhos.

Dino foi juiz de 1994 a 2006 – ano em que disputou vaga na Câmara dos Deputados .

2007 a 2010 - atuou como deputado federal do Maranhão. Em 2008, ele também disputou a prefeitura da capital do estado, mas foi derrotado por João Castelo. Em 2010, concorreu ao governo do Maranhão e perdeu para Roseana Sarney.

2011 a 2018 - Em 2011, Dino assumiu o cargo de presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), mas deixou o cargo em 2014 para concorrer ao governo do Maranhão e venceu no primeiro turno. Após o mandato de quatro anos, ele foi reeleito, em 2018, novamente no 1º turno com 59,29% dos votos.

Flávio Dino foi eleito senador em 2022, mas não ocupou o cargo porque foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública pelo presidente Lula.