Lula Marques/ Agência Brasil - 13/09/2023 Novo ministro do STF, Flávio Dino





Nesta quarta-feira (13), Flávio Dino foi aprovado pelo Senado e será ministro do Supremo Tribunal Federal a partir de 2024. Com 55 anos, o ex-ministro da Justiça e Segurança da Pública tem permissão para ficar no STF até 2043, pois magistrados precisam se aposentar compulsoriamente aos 75.

Dino foi sabatinado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) durante 10 horas, recebendo 17 votos favoráveis e 10 contrários. Na sequência, por 47 a 31, sua nomeação recebeu a aprovação do plenário do Senado.

O novo ministro do Supremo foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga deixada por Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Ele sofreu resistência de bolsonaristas, mas conseguiu o apoio da base governista e de senadores indecisos.

Quem é Flávio Dino?

Flávio Dino nasceu em São Luís, no Maranhão. Ele é advogado e professor de direito, além de ser casado e teve três filhos.

Dino foi juiz de 1994 a 2006 – ano em que disputou vaga na Câmara dos Deputados.

2007 a 2010 - atuou como deputado federal do Maranhão. Em 2008, ele também disputou a prefeitura da capital do estado, mas foi derrotado por João Castelo. Em 2010, concorreu ao governo do Maranhão e perdeu para Roseana Sarney.





2011 a 2018 - Em 2011, Dino assumiu o cargo de presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), mas deixou o cargo em 2014 para concorrer ao governo do Maranhão e venceu no primeiro turno. Após o mandato de quatro anos, ele foi reeleito, em 2018, novamente no 1º turno com 59,29% dos votos.

Flávio Dino foi eleito senador em 2022, mas não ocupou o cargo porque foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública pelo presidente Lula.