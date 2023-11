Ricardo Stuckert/PR - 27.11.2023 Flávio Dino e Paulo Gonet foram indicados por Lula (PT) ao STF e PGR, respectivamente





Nesta segunda-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou as indicações de Flávio Dino e Paulo Gonet para o Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República, respectivamente. A escolha desses nomes coloca em evidência a próxima etapa do processo, que envolverá a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Antes de enfrentarem a avaliação do plenário do Senado, Dino e Gonet serão submetidos à sabatina na CCJ, composta por 27 senadores. Destacam-se entre os membros o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro (União Brasil-PR), Renan Calheiros (MDB-AL) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A aprovação das nomeações na CCJ requer maioria simples.

Se Gonet for aprovado como Procurador-Geral da República, terá um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido por Lula. Em contrapartida, Flávio Dino, indicado para o STF, poderá permanecer no cargo até 2043, dado que, aos 55 anos, a aposentadoria compulsória para ministros do Supremo ocorre apenas aos 75 anos.

O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal, atuando como representante deste junto ao STF. Suas responsabilidades incluem propor ações, emitir pareceres, conduzir investigações e zelar pela legalidade e interesses públicos em questões de âmbito federal. O PGR desempenha um papel crucial na aplicação da justiça e na defesa dos princípios constitucionais no país.

Já os ministros do Supremo Tribunal Federal são responsáveis por interpretar e aplicar a Constituição Federal. Suas funções incluem julgar ações de inconstitucionalidade, proteger direitos fundamentais, realizar o controle de constitucionalidade, julgar autoridades com foro privilegiado e mediar conflitos federativos.

A CCJ, presidida por Davi Alcolumbre (União/AP), será responsável por conduzir a sabatina que ocorrerá dia 13 de dezembro.







Confira os integrantes da CCJ abaixo: