O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) detonou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, nesta quarta-feira (13). Durante a sabatina da indicação de Flávio Dino ao STF, o parlamentar acusou o decano da Corte de “pressionar parlamentares conforme seus interesses”.

“O que é preciso ser combatida é a naturalização da política da mais alta magistratura, como atuação da Suprema Corte na área política. Quando digo política, não é a política com ‘P’ maiúsculo, que é voltada ao interesse público. Estou falando de politicagem, que é baixa, fisiológica, oportunista e cínica”, declarou o senador.

“Não sou de meias palavras, então gosto de ser bem compreendido por quem nos ouve, vou dar um exemplo, que é a atuação do decano do STF, ministro Gilmar Mendes. Homem dotado da mais alta capacidade intelectual, mas carente do mínimo pudor ético. Um cidadão que não tem o menor constrangimento em juntar no mesmo festim investigados, julgadores e partes interessadas em processos em cursos na Corte Superior. Um servidor público que se transformou milionário em atividade paralela como empresário na área da educação, posição que a magistratura repudia”, acrescentou.

“Não tem constrangimento em usar a força do seu cargo como ministro para pressionar parlamentares, inclusive desta Casa, conforme seus interesses particulares ou de terceiros. E temos várias testemunhas”, completou.

Após criticar Mendes, Alessandro Vieira elogiou Flávio Dino, mas avisou que votará contra a indicação dele porque tem preocupações que o ministro da Justiça atue como “político” na Suprema Corte.





Senadores rebatem Alessandro Vieira

Os senadores Jayme Campos (União Brasil-MT) e Mecias de Jesus (Republicanos-RR) saíram em defesa de Gilmar Mendes. O primeiro destacou que o ministro possui uma escola conceituada em Brasília, o que justifica parte da sua fortuna. Já o segundo parlamentar lamentou os ataques feitos por Vieira.

“Uma pessoa de maior respeito, que sei como adquiriu [patrimônio] ao longo da sua vida, que foi com seu trabalho. Antes de ser ministro, ele tinha uma faculdade aqui em Brasília, que é uma referência em todo território nacional [..] Não podemos fazer acusações como foram feitas aqui”, disse o senador Campos.

“Me uno ao senador Jayme. Ministro Gilmar não merece esses ataques sórdidos, como são feitos”, acrescentou Mecias.