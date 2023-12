eprodução /Golf Oscar Romeo Passageiros descem de avião da Gol que ficou preso no asfalto, que afundou na tarde desta sexta-feira (8) no aeroporto de Congonhas

Um avião da Gol que iria de São Paulo (SP) para Vitória (ES) ficou preso no asfalto da pista de taxiamento, que esfarelou no fim da tarde desta sexta-feira (8), no aeroporto de Congonhas.

Os passageiros desembarcaram do avião, que estava prestes a decolar e a aeronave teve de ser rebocada.

O canal Golf Oscar Romeo, que faz transmissão ao vivo de Congonhas no YouTube, registrou, às 17h30, quando o piloto do voo da Gol questionou à torre de controle se havia algum avião atrás para ver se algum pneu havia esvaziado. "Acho que estamos presos em um buraco", afirmou.

O piloto da Gol continuou reclamando. "A gente está colocando potência aqui e não sai do lugar", disse ele, que em seguida afirmou que iria precisar de ajuda da empresa aérea.

Em nota, a Aena, concessionária que administra Congonhas desde outubro, afirmou que uma das pistas de taxiamento do aeroporto sofreu uma desagregação do pavimento, impedindo a movimentação de uma aeronave da Gol.



"A aeronave já foi retirada do local e as operações seguem sem grande impacto, utilizando outra pista de taxiamento para acesso e saída da pista de pouso e decolagem principal", disse a concessionária.

A empresa não disse quando o asfalto será reparado e o que provocou o afundamento.

Segundo a Gol, os passageiros, que desembarcaram em segurança, irão viajar em outra aeronave da companhia.