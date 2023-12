Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), anunciou nesta segunda-feira (4) a desistência da proposta de aumento do Imposto sobre ICMS (Circulação de Mercadorias e Serviços) durante uma reunião com deputados bolsonaristas.

A reviravolta ocorre em meio a um contexto de pressão de membros da base governista e às vésperas da votação do projeto de privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Inicialmente, o reajuste no ICMS foi defendido por Tarcísio e outros governadores após a aprovação da Reforma Tributária no Senado.

No entanto, a resistência de deputados bolsonaristas na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e a preocupação com possíveis desgastes políticos levaram à mudança de posição.

Em resposta à pressão, aliados de Tarcísio decidiram criar um bloco informal na Alesp para discutir separadamente os projetos enviados ou apoiados pelo governo. Essa iniciativa visa a uma abordagem mais detalhada e estratégica em relação às propostas em discussão.





O encontro do governador com membros do bloco bolsonarista, composto pelos deputados Gil Diniz, Lucas Bove, Major Mecca e Tenente Coimbra, todos do PL, foi tratada pelo bloco como fundamental para comunicar a decisão de não enviar mais o projeto de aumento de imposto à Alesp.

A resistência nas Assembleias Legislativas era uma realidade para Tarcísio e outros cinco governadores, pois deputados estaduais manifestavam preocupação com possíveis desgastes políticos decorrentes da medida.