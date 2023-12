Câmara Municipal de Mariana Cristiano Vilas Boas é vice-prefeito de Mariana





O vice-prefeito de Mariana, Cristiano Vilas Boas, foi acusado de estupro, após um caso ocorrido em uma festa de aniversário realizada em um condomínio fechado, em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, na madrugada de sábado (2) para domingo (3).

Segundo informações, a vítima, presente na festa com um casal de amigos, conheceu o vice-prefeito durante o evento. Após recusar as investidas iniciais, a mulher acabou beijando Vilas Boas, mas não manteve mais contato com ele durante a celebração. Consumindo álcool e drogas, a vítima adormeceu no sofá da casa.

As circunstâncias alegadas indicam que, posteriormente, o suspeito teria orientado a vítima a descansar em um quarto, onde ela acordou pela manhã sem calcinha, com o político acariciando suas partes íntimas.

Diante da situação, a vítima entrou em choque e questionou o suspeito, que afirmou existir uma "química" entre ambos e que a vítima consentia com a situação.

Após oferecer água à vítima e prometer não mais incomodá-la, Vilas Boas deixou o quarto.

Após pegar seus pertences, a vítima saiu do evento acompanhada do casal de amigos e buscou atendimento em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Ibirité, sendo medicada e liberada. As buscas pelo suspeito resultaram em sua localização pela polícia militar.

O vice-prefeito foi ouvido pela polícia, mas liberado por "falta de elementos que fundamentassem" a prisão em flagrante.

As investigações estão em andamento sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Lima.





A Prefeitura de Mariana lamentou o ocorrido e informou que está acompanhando os fatos, ressaltando que as acusações são relacionadas à conduta privada do vice-prefeito.

O advogado de Vilas Boas negou veementemente as acusações, destacando inveracidades no depoimento da acusadora e buscando esclarecer a verdade.