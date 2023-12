Reprodução/Youtube Em entrevista à emissora Al Jazeera, Lula criticou o primeiro ministro israelense e o presidente dos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como "extremista e de extrema direita" e chamou o conflito em Gaza de "genocídio".

A declaração foi dada em entrevista à emissora de televisão Al Jazeera, do Catar, e foi ao ar nesta sexta-feira (1).

“Olha, eu não digo nada, porque, efetivamente, ele é uma pessoa muito extremista, de extrema-direita, com pouca sensibilidade humana para os problemas dos palestinos”, declarou Lula.

“Não se trata de uma guerra tradicional, mas de um genocídio, que mata milhares de crianças e mulheres que não têm culpa alguma”, complementou.





O chefe de Estado brasileiro também criticou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e condenou a decisão estadunidense de vetar uma resolução criada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU para que fosse adotado um cessar-fogo.

“Não posso entender como um homem tão importante como o presidente Biden, do país mais importante do planeta, não teve a sensibilidade de falar para acabar com essa guerra. Os Estados Unidos poderiam ter parado a guerra”, afirmou.