Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Deputado André Janones (Avante-MG)





O PL formalizou nesta terça-feira (28) um pedido à Mesa Diretora da Câmara solicitando a cassação do mandato do deputado André Janones (Avante-MG). A motivação principal é a acusação de prática de "rachadinha" em seu gabinete, onde servidores supostamente repassariam parte de seus salários ao parlamentar.

O pedido agora seguirá para a Presidência da Câmara e, posteriormente, será encaminhado ao Conselho de Ética, que tem a prerrogativa de iniciar um processo com base na representação.

A prática de "rachadinha" é ilegal e envolve a exigência de que funcionários devolvam parte de seus salários aos parlamentares, muitas vezes com a inclusão de funcionários fantasmas no esquema.

Segundo os denunciantes, o esquema teria começado em 2019, quando Janones assumiu seu primeiro mandato na Câmara, perdurando ao longo desse período.

A denúncia sugere ainda que a ex-assessora Leandra Guedes, vinculada a Janones, teria adotado a prática na prefeitura de Ituiutaba (MG) após sua eleição como prefeito em 2016.

Apesar das acusações, tanto Janones quanto a ex-assessora Leandra negam categoricamente as irregularidades apontadas nas denúncias.



"Hoje saiu uma matéria, que está sendo espalhada pela extrema-direita, que me acusa de rachadinha, coisa que eu nunca fiz. Pra isso eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na integra e não edições manipuladas, postada quase simultaneamente por todas as lideranças de extrema-direita” declarou o deputado.

"É a segunda vez que trazem esse assunto para tentar me ligar a crimes. Em 2022 já fizeram isso durante a campanha, também com áudios fora de contexto. Essas denúncias vazias nunca se tornaram uma ação penal ou qualquer processo, por não haver materialidade. Não são verdade, e sim escândalos fabricados. No mais, repito eu NUNCA recebi um único real de assessor, não comprei mansões, nem enriqueci e isso por uma simples razão, eu nunca fiz rachadinha", concluiu.





Acusação

Em áudio atribuído a Janones, o parlamentar estaria pedindo para os assessores lotados no seu gabinete na Câmara repassarem parte do salário para pagamento de despesas pessoais, o esquema é conhecido como "rachadinha" e configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inelegibilidade segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

O áudio, divulgado pelo colunista Paulo Capelli, do Metrópoles, foi gravado sem que Janones soubesse. É possível ouvir o deputado pedindo dinheiro para pagar "casa, carro, poupança e previdência".

A fala teria sido gravada na sala de reuniões do Avante, partido de Janones, na Câmara dos Deputados. “Algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi R$ 675 mil na campanha. ‘Ah isso é devolver salário e você tá chamando de outro nome’. Não é. Porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser”, tentou convencer Janones.

O deputado continuou: “O meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de R$ 380 mil, um carro, uma poupança de R$ 200 mil e uma previdência de R$ 70 (mil). Eu acho justo que essas pessoas também participem comigo da reconstrução disso. Então, não considero isso uma corrupção”.

Janones tentou convencer os assessores que eles não mereciam 100% dos salários. “Por exemplo, o Mário vai ganhar R$ 10 mil [por mês]. Eu vou ganhar R$ 25 mil líquido. Só que o Mário, os R$ 10 mil é dele líquido. E eu, dos R$ 25 mil, R$ 15 mil eu vou usar para as dívidas que ficou [sic] de 2016. Não é justo, entendeu?”.

A gravação foi feita pelo jornalista Cefas Luiz, ex-assessor de Janones, em fevereiro de 2019, após o parlamentar se eleger pela primeira vez. Ele afirma que levará a gravação à Polícia Federal juntamente com outras provas de supostas irregularidades que teriam ocorrido no gabinete do deputado.