Reprodução / CNN Brasil - 24.07.2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino





Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) há uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vai participar de um jantar com senadores e líderes partidários na próxima quinta-feira (30). O encontro está sendo organizado por Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso.

De acordo com informações dadas pela jornalista Camila Bomfim, da GloboNews, e confirmadas pelo Portal iG – Último Segundo, a reunião servirá para que Dino articule votos a seu favor para a sabatina que ocorrerá na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania), marcada para 13 de dezembro.

A ideia de Randolfe é que o indicado de Lula para o STF converse com os senadores em um ambiente menos formal. O governo não quer ser surpreendido e iniciou o trabalho para que Dino consiga os 41 votos para se tornar ministro do Supremo.

A base governista não tem a intenção de fazer o mesmo esforço com a indicação de Paulo Gonet ao comando da PGR, porque entende que o procurador não sofre resistências no Senado, tanto que chegou a ser cogitado ao cargo em 2019, quando o presidente ainda era Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Já Dino não tem o mesmo apoio por ser ministro da Justiça do governo Lula, ter sido governador do Maranhão pelo PCdoB, ter dito inúmeras vezes ser comunista e debatido no Congresso e nas redes sociais com bolsonaristas. Por conta disso, o governo tem feito negociações com senadores para garantir, no mínimo, 45 votos.

Neste momento, aliados dizem que Flávio Dino possui cerca de 50 votos. Para que não ocorra nenhuma mudança, a base do governo seguirá dialogando com os senadores até o dia da sabatina, que ocorrerá em 13 de dezembro.





O que faz um ministro do STF?

Os ministros do Supremo Tribunal Federal são responsáveis por interpretar e aplicar a Constituição Federal. Suas funções incluem julgar ações de inconstitucionalidade, proteger direitos fundamentais, realizar o controle de constitucionalidade, julgar autoridades com foro privilegiado e mediar conflitos federativos.

Perfil do Flávio Dino

Flávio Dino tem 55 anos e nasceu em São Luís (MA). Ele foi juiz federal antes de iniciar sua carreira política e presidiu a Embratur no governo de Dilma Rousseff (PT). Foi deputado federal e governador do Maranhão por dois mandatos (2015–2022) e, atualmente, é o ministro da Justiça.