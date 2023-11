Reprodução/Flipar Portos do Paraná é a única portuária do mundo a palestrar na COP28





A Portos do Paraná, empresa pública do Governo do Estado do Paraná , foi convidada pela quarta vez consecutiva para representar todo o setor portuário mundial na Conferência sobre Mudanças Climáticas (COP28) , realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). A COP28 acontece de 30 de novembro a 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes.







O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, e o diretor de Meio Ambiente , João Paulo Ribeiro Santana, irão participar de dois painéis, onde irão apresentar as boas práticas da empresa pública nas áreas operacionais, sociais e de meio ambiente. Também estarão presentes no evento o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o conselheiro administrativo da Portos do Paraná, Leandro Pazzeto Arruda.



“Mais uma vez, a Portos do Paraná consegue demonstrar ao mundo seus programas ambientais. Os nossos programas ambientas comprovam que quanto mais investimos no porto, mais ele movimenta respeitando as melhores práticas ambientais”, afirmou Garcia.



Durante o evento serão apresentados os programas relacionados à área ambiental e social da empresa pública. "Levaremos ao público mundial a maneira como executamos nossos programas ambientais vinculados à nossa Licença de Operação como condicionantes, além da forma diferenciada com que trabalhamos nossas aulas de educação ambiental junto às comunidades, levando até elas as práticas e princípios de permacultura para solucionar problemas ambientais daqueles locais", informou Santana.



Também será apresentada a evolução do PRAD (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas), além da notícia do selo Ecoports recém-conquistado. Da mesma maneira, a revitalização da área do barão de Tefé em andamento e a cessão de uso não onerosa aos escoteiros do mar de Antonina, para o desenvolvimento de atividades afins com as crianças das comunidades da área de influência do Porto.