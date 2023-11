Reprodução Twitter Nas redes sociais, Bolsonaro compartilhou sua conversa com Milei

Na manhã desta segunda-feira (20) Jair Bolsonaro fez uma ligação de vídeo para cumprimentar Javier Milei pela vitória nas eleições argentinas neste último domingo (19). Na chamada, Bolsonaro confirmou que irá à posse de Milei , marcada para o dia 10 de Dezembro.

Em declaração à coluna de Mônica Bergamo na Folha, Bolsonaro afirmou que foi convidado e irá à posse, somente porque Lula “não deve ir”.

"Ele me convidou. Já conversei com a Michelle [Bolsonaro, sua esposa], e ela vai comigo", declarou Bolsonaro. "Se o Lula fosse [à cerimônia de posse], ficaria difícil. Mas como o Lula não vai, não deve ir, as coisas ficam mais leves", declarou Bolsonaro.

A ligação entre Bolsonaro e Milei acontece antes mesmo de qualquer contato do presidente eleito na Argentina com o presidente Lula, com quem Milei já havia declarado que não iria se reunir nem fazer negócios e também chamando o presidente brasileiro de corrupto .

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), afirmou que Lula só deveria conversar com Milei após um pedido de desculpas do argentino. Entretanto, o presidente brasileiro reconheceu a vitória de Milei ainda neste domingo .

Bolsonaro e Milei são próximos por conta da visão econômica neoliberal. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do ex-presidente chegou a viajar para a capital argentina para participar da campanha do presidente eleito, que venceu a disputa com 55,69% dos votos contra 44,3% obtidos por Sergio Massa, que venceu o primeiro turno .



Bolsonaro ainda afirmou à coluna de Monica Bergamo que a eleição de Milei “é um sinal muito forte” de que a direita está crescendo na América do Sul e elogiou o sistema eleitoral argentino.

"O voto é em papel, a contagem foi feita em duas horas e divulgada", declarou.

A ligação entre Javier Milei e Jair Bolsonaro , contou com a participação de Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente declarou que o trabalho de Milei irá “para fora da Argentina”.

"Você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o [teu] trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas e [que] somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa. Tenha certeza que tudo o que for possível fazer por você, estarei à sua disposição ", declarou Bolsonaro.

Ao fim da conversa, Bolsonaro ainda brincou com Milei sobre a partida entre Brasil e Argentina , válida pelas eliminatórias da copa de 2026, que acontece nesta terça-feira (21) no Maracanã.

“Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira, contra o Brasil [risos]", brincou.