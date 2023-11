Reprodução Twitter Bolsonaro conversa com Milei

O ex-presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente eleito na Argentina, Javier Milei, na manhã desta segunda-feira (20), um dia após o ultraliberal vencer o ministro da economia, Sergio Massa, no segundo turno das eleições.



"Estou muito feliz. Você tem um trabalho muito grande pela frente. Com eu disse na mensagem que te mandei, o trabalho para fora da Argentina. Você representa muita coisa para o Brasil", disse o ex-presidente.

Também participou da chamada de vídeo o filho "número dois" do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou ainda que tudo que puder fazer por ele estará à disposição e reiterou que irá a posse de Milei. Veja o vídeo:







Ainda no domingo (19), Bolsonaro parabenizou Javier Milei pela vitória nas eleições na Argentina e disse que a "esperança volta a brilhar na América do Sul" com a chegada do economista ultraliberal à Casa Rosada.

"Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós", escreveu Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por abuso de poder político nas eleições de 2022, nas redes sociais.

Milei também foi parabenizado pelo filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flavio Bolsonaro. "Parabéns por dar esperança ao povo argentino. Parabéns por libertá-los da desgraça do comunismo, que engana os mais pobres, promete churrasco e lhes dá osso", disse.