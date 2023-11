Reprodução: Redes Sociais Brasileiros de Gaza desembarcando no Brasil

Após a chegada do grupo de 32 brasileiros que estavam na Faixa de Gaza na Base da Força Aérea de Brasília na noite de ontem (13) , foi identificado que três crianças e uma grávida estavam em estado de desnutrição. Elas foram levadas ao Hospital Força Aérea de Brasília (HFAB).

"Essas crianças precisam de um atendimento imediato, certamente vão precisar de soro e o atendimento médico que possa identificar exatamente quais são os procedimentos que deverão ser adotados", declarou o ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

As crianças têm 3 anos, outra de 6 anos, e a terceira tem menos 12 anos, além da mulher gestante. Na madrugada desta terça-feira (14), elas passaram por avaliação médica.

"Elas estavam em um momento muito difícil, há mais de um mês elas estavam com dificuldade de alimentação, dificuldade de ter água potável", explicou a médica da Força Aérea Brasileira, tenente Thais Nascimento Costa.

Sobre o emocional dos repatriados, a médica da FAB afirmou que eles estavam felizes por retornarem ao Brasil, mas também tristes por terem deixado familiares em Gaza.

"Foi uma viagem de muito amor e esperança, todos estavam muito satisfeitos e aliviados de finalmente poderem descansar, mas, ao mesmo tempo, muito tristes porque deixaram seus familiares para trás", disse Thais.





Nova lista

A jovem Shahed Al-Banna, uma jovem de 18 anos que estava entre os 32 repatriados, pediu ao governo para retirar os parentes da Faixa de Gaza ao pousar no Brasil.

"A gente ainda está preocupado ainda com os familiares de Gaza. Já perdi muitos familiares, muitas amigas nessa guerra. Perdi minha casa, foi destruída. Quero muito ajudar a tirar nossos familiares de lá", disse a jovem.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se comprometeu a tirar mais brasileiros e estrangeiros do local de conflito.

"Primeiro, (quero dizer que tenho) um compromisso com você e com sua família, da diplomacia, para tirar todos os brasileiros de lá", afirmou o chefe do Executivo.

Lula recebeu o grupo ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, e dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Nísia Trindade (Saúde), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral).

De acordo com os repatriados, há cerca de 50 pessoas que manifestaram interesse para também deixar Gaza. Ainda não há a formação de uma lista oficial divulgada pelo Itamaraty.