Reprodução/Twitter Sergio Massa disputará segundo turno contra Milei na Argentina

O Partido dos Trabalhadores divulgou um comunicado expressando apoio à eleição do ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa (União pela Pátria), à presidência do país. Massa disputará o segundo turno contra o deputado de extrema-direita Javier Milei (Liberdade Avança), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No texto divulgado no site do partido, a legenda comparou o rival de Massa a Bolsonaro.

"Dois projetos de sociedade se enfrentam: um, representado pela candidatura presidencial de Sergio Massa, de perfil democrático e popular, com um programa de governo de desenvolvimento e justiça social; e outro, do candidato Javier Milei, representando a extrema-direita e o ultraneoliberalismo econômico do salve-se quem puder", escreveu o PT.



"Nós, brasileiros e brasileiras, conhecemos bem essa segunda alternativa de extrema-direita, que também governou nosso país no período anterior. Conhecemos toda a dor e o sofrimento que o descaso com a vida do povo significou para nosso país", continuou.

Na nota, o partido disse que defende a "integração regional para trazer a justiça social, a paz, a democracia e um projeto de desenvolvimento que coloque nossa região de maneira soberana no concerto das nações".

No documento, assinado pela presidente do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e pelo secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, a sigla escreveu que "derrotar a extrema-direita, que se articula em nível mundial, é tarefa essencial para a construção de um mundo de paz, cooperação e solidariedade".

O segundo turno das eleições argentinas está marcado para o próximo 19 de novembro. No primeiro turno, Massa surpreendeu e ficou em primeiro lugar, obtendo 36,7% dos votos, enquanto Milei ficou em segunda posição, com 30%.

As últimas pesquisas de intenção de voto sobre a segunda rodada de votação mostram um cenário indefinido. Embora Massa tenha recebido mais votos no primeiro turno, no último dia 25, a terceira colocada no primeiro turno das eleições presidenciais, Patricia Bullrich, anunciou que apoiará Milei. No discurso, Bullrich disse que "não pode se manter neutra" neste momento de luta "para que a economia argentina cresça".

Veja o texto na íntegra:

"No próximo dia 19 de novembro, o povo argentino voltará às urnas para decidir seu futuro, em eleições presidenciais que marcam também os 40 anos da retomada da democracia naquele país.

Justamente nesse contexto dois projetos de sociedade se enfrentam: um, representado pela candidatura presidencial de Sergio Massa, de perfil democrático e popular, com um programa de governo de desenvolvimento e justiça social; e outro, do candidato Javier Milei, representando a extrema-direita e o ultraneoliberalismo econômico do salve-se quem puder.

Nós, brasileiros e brasileiras, conhecemos bem essa segunda alternativa de extrema-direita, que também governou nosso país no período anterior. Conhecemos toda a dor e o sofrimento que o descaso com a vida do povo significou para nosso país.

Por isso, não temos dúvida em apoiar a candidatura de Sergio Massa, da coalizão União pela Pátria, no nosso país irmão. Defendemos a integração regional para trazer a justiça social, a paz, a democracia e um projeto de desenvolvimento que coloque nossa região de maneira soberana no concerto das nações, num mundo cada vez mais complexo em que todos os dias a democracia e a paz mundial estão em risco.

Derrotar a extrema-direita, que se articula em nível mundial, é tarefa essencial para a construção de um mundo de paz, cooperação e solidariedade.

Gleisi Hoffmann

Presidenta Nacional do Partido dos Trabalhadores

Romênio Pereira

Secretário de Relações Internacionais do PT

Brasília, 06 de novembro de 2023"