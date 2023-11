Reprodução: Ricardo Stuckert Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ONU

Brasil deve R$ 2,5 bilhões a organismos internacionais , em registro contabilizado no dia 10 de outubro, segundo um documento obtido pela Agência Fiquem Sabendo, especializada em pedidos de Lei de Acesso à Informação (LAI).

As Forças de Manutenção da Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) foram os organismos internacionais com que o Brasil acumulou a maior dívida externa, de 204 mil dólares. Veja a lista completa de credores no link .

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, ao assumir a gestão, que o Brasil devia cerca de R$ 5 bilhões no fim do ano passado a instituições multilaterais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Tribunal Penal Internacional (TPI).

No começo de setembro, o Ministério do Planejamento divulgou que tinham sido pagos quase R$ 2 bilhões dessa dívida e reiterou que quitaria todo o montante até o fim de 2023, assim como os compromissos financeiros do ano corrente.

Em resposta à Fiquem Sabendo, o Ministério do Planejamento enviou uma planilha com a discriminação da dívida assumida com cada organismo multilateral. Os dados mostram que o Brasil deve US$ 204,8 milhões para as Missões de Paz da ONU (cerca de R$ 1 bilhão).

O segundo maior credor é a própria ONU, que tinha a receber US$ 33,4 milhões do Estado brasileiro (R$ 167,6 milhões). Para a OMS, o Brasil deixou de pagar US$ 4,82 milhões e outros CHR 4,76 milhões, entre compromissos financeiros em dólares e em francos suíços, o que desfalcou em quase R$ 50 milhões a principal agência de saúde pública do mundo.

A dívida poderia excluir o Brasil de participar em reuniões de órgãos multilaterais. No caso do Brasil, a perda de direito a voto atingiria, por exemplo, sua participação no Conselho Econômico e Social, que discute temas como desenvolvimento sustentável, energia e inovação.