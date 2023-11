Valter Campanato/Agência Brasil - 18/10/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) tem acompanhado com grande interesse o cenário político argentino à medida que se aproxima o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, agendado para o dia 19 de novembro.

Conforme apurou a coluna Panorama, do Portal iG Último Segundo, Bolsonaro trata como fundamental o sucesso do candidato Javier Milei, que representa uma agenda de extrema-direita e liberalismo na política argentina.

Para Bolsonaro, a possível vitória de Milei traria um fôlego renovado para a extrema-direita na América Latina, considerando que a Argentina, na sua visão, desempenha um papel importante no debate internacional, podendo influenciar nas negociações do Mercosul.



Não por acaso, o grupo do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha com atenção a eleição dos hermanos. O petista tem consciência que terá mais dificuldades para aprovar projetos que envolvem os países do continente.



O candidato argentino defende a legalização da venda de órgãos, defendido por políticos de extrema-direita da Argentina, e a dolarização do país para combater à inflação, uma das propostas da sua agenda econômica.



O ex-presidente acredita que a Argentina, sob a liderança de Milei, poderia atuar como um contraponto a figuras de esquerda, como o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e outras lideranças de esquerda na região, incluindo Gustavo Petro, da Colômbia, e Gabriel Boric, do Chile.

O entorno de Bolsonaro afirma que o ex-presidente se surpreendeu com a votação expressiva de Sérgio Massa, adversário de Milei, no primeiro turno das eleições.

As informações iniciais sugeriam que Milei lideraria o primeiro turno com ampla vantagem e com chances reais de vencer logo na primeira rodada.

No entanto, Massa conquistou o primeiro lugar e ficou a apenas 3% de obter a vitória no primeiro turno.





Com base em suas avaliações e expectativas, Bolsonaro acredita que o segundo turno da eleição na Argentina será acirrado. Nesse contexto, ele tem mandado seu grupo político a apoiar de todas as formas possíveis a candidatura de Milei, seja oferecendo conselhos sobre estratégias de mobilização de campanha, seja contribuindo para o enfrentamento de narrativas políticas.

Bolsonaro enxerga a Argentina como um país-chave na região e acredita que, caso Milei vença as eleições e conduza um governo bem-sucedido, seu grupo político poderá usar o exemplo argentino como referência para a política brasileira, consolidando uma guinada à direita na América Latina.