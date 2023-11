FreePik Um dos principais fatores para o apagão foi a queda de árvores





O Diretor de Mercado da Enel, André Oswaldo dos Santos, disse que a empresa ainda não sabe o tamanho total do apagão que atingiu a cidade de São Paulo e segue realizando um levantamento das áreas afetadas. Até o momento, não há previsão de horário para que a normalidade do serviço seja restabelecida.

"A gente ainda está fazendo o levantamento de todos os casos, então a gente sabe que as regiões Sul e Oeste são as mais afetadas nesse momento. Mas o levantamento total, a gente ainda está fazendo porque ainda estão entrando muitos casos", disse ele em entrevista ao CBN São Paulo.





O diretor reiterou que um dos principais fatores para o apagão nas unidades - que terão que ser reconstruídas - foi a queda de árvores. Ele destacou as regiões do Jardim São Luis, Vila Prudente, Campo Limpo e Jabaquara como sendo as mais atingidas.

"Esse evento foi de alta magnitude e sem precedentes aqui em São Paulo (...) Elas caíram de forma isolada em alguns locais e destruíram nossa rede em várias regiões. Então, a gente nesse momento ainda não consegue passar uma previsão."

Sobre as queixas da população que não consegue entrar em contato com a Enel através do call center, André Oswaldo afirma que o sistema ficou sobrecarregado com a alta demanda.

Ele orienta os clientes a priorizar canais digitais de atendimento, por meio do aplicativo ou site da empresa, para pedidos de indenização, caso tenham registrado prejuízos com o apagão.