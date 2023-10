Reprodução/Twitter O vice-presidente Geraldo Alckmin





O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB-SP), fez um gesto de aproximação ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Este movimento ocorre três dias após Alckmin defender a candidatura de Tabata Amaral (PSB-SP) à prefeitura da capital paulista.

O encontro entre Alckmin e Boulos aconteceu durante um evento com lideranças na Câmara dos Deputados. Nesse evento, Alckmin chamou Boulos de "companheiro."

O gesto de Alckmin aconteceu após ele ter se manifestado publicamente sobre o apoio à candidatura de Tabata Amaral. Em um evento promovido pelo PSB na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Alckmin destacou Tabata como "a novidade" e "a verdadeira mudança."

“Ela é a novidade. Ela é a mudança. Ela é a verdadeira mudança. Mudar com a participação, a sensibilidade e a garra das mulheres. Mudar com honestidade. Eu não tenho dúvida de que nós, do PSB, vamos representar a mudança”, declarou Alckmin.

Alckmin também confirmou seu apoio à candidatura de Tabata Amaral na campanha do ano que vem, em 2024. O ministro Márcio França (PSB-SP) também se unirá à campanha de Tabata.

No entanto, tanto o PSOL quanto o PSB manifestaram a intenção de não promover ataques mútuos durante as eleições em São Paulo.





Cenário eleitoral em São Paulo

Atualmente, Guilherme Boulos lidera a pesquisa Datafolha com 32% das intenções de voto. Em segundo lugar está o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) com 24%, enquanto Tabata Amaral figura na terceira posição com 11%.