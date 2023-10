redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Ricardo Cappelli será ministro interino do GSI

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, afirmou nesse domingo (29) que o problema da segurança pública no Brasil não será resolvido com mais um ministério. A declaração ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levantar a hipótese de que poderia separar o Ministério da Justiça e criar o Ministério da Segurança Pública.

Para Cappelli, a criação de um novo ministério “é um não debate” e que nenhuma proposta chegou aos líderes das pastas. Segundo ele, a questão da segurança pública “não é um problema de forma”, mas sim de conteúdo, política e conceito: “O que a gente precisa é colocar de pé o Sistema Único de Segurança Pública”.





Nesta segunda-feira (30), o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, vai se reunir com secretário-chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, o Ministério da Fazenda, procuradores e auditores. Eles discutir a implementação de uma força-tarefa que envolve a Polícia Federal, Susp e o governo do Rio.

O chefe da pasta afirmou que o objetivo da força-tarefa é investigar movimentações financeiras suspeitas no estado do Rio.