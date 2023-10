Reprodução Avião de pequeno porte caiu e explodiu no Acre

A queda da aeronave no Acre, neste domingo (29), próxima à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, matou 12 pessoas . Parte dos passageiros estava viajando para realizar um tratamento médico. Antes de cair, a aeronave explodiu, ceifando a vida de todos a bordo.

A aeronave era um Cessna Caravan , um popular monomotor usado por várias companhias aéreas, a serviço da ART Táxi Aéreo, e tinha como destino a cidade de Envira, no Amazonas. O prefixo da aeronave era o PT-MEE.

Após o acidente, o Centro de Operações Aéreas (Ciopaer) acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas após quatro horas. Em seguida, os corpos e os destroços foram retirados do local.

Segundo o governo do Acre, "as vítimas morreram carbonizadas e as causas do acidente serão investigadas pelas agências competentes".





Causa do acidente

De acordo com a tia de Raimundo Nonato, uma das vítimas, a aeronave já apresentava problemas anteriormente.

“O avião que ele vinha na terça-feira, estava com problema, e ele não veio. À noite, ligaram para ele perguntando se ele queria vir na quarta, e ele veio, porque disseram que estava perfeito. Como hoje era domingo, ele tinha que estar lá às seis horas, e disseram que o avião estava bom, ele foi. O avião já havia apresentado [problemas] em semanas anteriores”, relatou.

A causa do acidente ainda não foi identificada. Segundo a Aeronáutica, na investigação "serão utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo".

A empresa ART Taxi Aéreo, que realiza voos particulares, emitiu uma nota dizendo que a aeronave estava regular segundo Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e com as manutenções em dia. Veja o comunicado na íntegra:

A.R.T. TAXI AEREO LTDA - ME, informa que no dia 29/10/2023, por volta da 07h21min a aeronave de matrícula PT-MEE, infelizmente, sofreu um acidente logo após decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre. A ocorrência está sob investigação das autoridades competentes com as quais estamos prestando total e exclusiva colaboração.

Na aeronave estavam 09 passageiros e 02 tripulantes, os quais vieram a óbito no local, conforme lista que será oportunamente disponibilizada.

No que diz respeito à operação:

a) A aeronave envolvida era certificada para o transporte remunerado de passageiros (operações para táxi aéreo) e estava com todas as rotinas de manutenção em conformidade com as normas e regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

b) A tripulação engajada na operação era devidamente habilitada pela ANAC, com todos os respectivos treinamentos em dia.

Nossa prioridade é a atenção, amparo e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e com nossos colaboradores, neste momento de profunda tristeza para todos nós. Já foram disponibilizados psicólogos e assistência social para os familiares. Bem como está sendo providenciado o translado dos familiares ao local do acidente.

Com pesar:

A Diretoria

Vítimas

Dentre as vítimas, estão o piloto Cláudio Atílio Mortari, e o copiloto Cleiton. Além deles, a pequena Clara Maria Monteiro, uma criança de apenas um ano e sete meses, estava a bordo junto de sua mãe, Ana Paula Melo.

Os outros passageiros, identificados como José Marcos Epifânio, Edineia de Lima, Jamilo Maciel, Antônio Cleudo Epifânio, Raimundo Nonato Melo, Alexsander Bezerra, Francisco e Antonia Elizangela, também foram vítimas fatais do acidente.