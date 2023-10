Reprodução Twitter Deputada desmaiou ao embarcar em Congonhas

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) desmaiou neste domingo (30) ao embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nas redes sociais, circularam vídeos da parlamentar sentada sendo acudida.



A deputada afirma ter tido uma queda na pressão arterial, que a fez passar mal. Ela ficou bem instantes após o ocorrido.

A deputada voltava de São Paulo para Brasília. Zambelli caiu no chão no portão 9,de onde sairia um voo da Latam.

Segundo o Estadão, testemunhas afirmam que ela teria passado à frente dos passageiros na fila para solicitar ajuda à tripulação.

Uma comissária pediu que ela se sentasse, ofereceu água. Zambelli desmaiou. Brigadistas prestaram socorro à deputada.

“Tenho uma condição que se chama vaso-vagal. Como almocei às 12h e já era quase 21h, minha pressão baixou. Mas vários passageiros da fila me ajudaram, me deram água, amendoim, sal. Está tudo bem agora”, declarou Zambelli ao Estadão já dentro do avião.

Vaso-vagal é uma síndrome que retarda a chegada de sangue ao coração e ao cérebro e pode provocar tonturas e até desmaios.

Vídeo:

Carla Zambelli desmaia no Aeroporto de Congonhas; leia em @EstadaoPolitica pic.twitter.com/Ge1KnMz49E — Política Estadão (@EstadaoPolitica) October 30, 2023