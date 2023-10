Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 A severa destruição na área de Al Remal em Gaza causada pelos ataques aéreos israelenses

O Exército de Israel enviou tanques para a Faixa de Gaza nesta segunda-feira (30), como uma ação de intensificação das operações terrestres na região. As autoridades israelenses afirmaram que já mataram centenas de terroristas .

"Bombardeamos mais de 600 alvos nas últimas 24 horas", disse um porta-voz de Israel. As Forças israelenses realizaram, ainda nesta segunda, o maior bombardeio nestes 24 dias de guerra contra o grupo Hamas.



Os tanques de Israel adentraram Gaza pelo distrito de Zaytun, que fica na periferia sul da Cidade de Gaza. A ação cortou uma estrada importante que liga o norte ao sul do território palestino.

Desde o dia 12 de outubro, Israel vem alertando para que os 1,1 milhão de pessoas que vivem no norte de Gaza evacuem a região e se locomovam para o sul. Segundo Jonathan Conricus, porta-voz das Forças israelenses, a "evacuação é para a própria segurança” dos moradores. Ele pediu ainda que os habitantes do local só retornem quando forem orientadas pelo governo de Israel.

De acordo com o porta-voz de Israel, Daniel Hagari, a ação "está progredindo gradualmente de acordo com nossos planos operacionais" e irá "se intensificar de acordo com as fases da guerra".

O confronto, iniciado por Hamas em 7 de outubro , já deixou mais de 9,7 mil pessoas mortas. O Ministério da Saúde palestino já contabiliza mais de 8,3 mil mortos desde o início da guerra. Além disso, a pasta registra mais de 20 mil feridos. Entre os israelenses, são 1,4 mil mortos e 5,4 mil feridos.