Reprodução: GloboNews Entrada de caminhões com mantimentos em Rafah

Mais de 30 caminhões de ajuda humanitária conseguiram entrar em Gaza nesse domingo (29), sendo o maior comboio de entrega de suprimentos para os moradores da região desde que os encaminhamentos começaram a ser feitos ao terriotório palestino, informou a Organização das Nações Unidas (ONU).

Conforme o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), ao menos 33 caminhões entraram em Gaza ontem, carregando água, alimentos e medicamentos, por meio da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.



"Esta é a maior entrega de ajuda humanitária desde 21 de outubro, quando as entregas limitadas foram retomadas", afirmou o OCHA na manhã desta segunda-feira (30).

No total, 117 caminhões entraram em Gaza pela passagem para levar suprimentos para as mais de 2,4 milhões de pessoas que moram no enclave.

Um funcionário do governo dos Estados Unidos disse ao jornal Times of Israel que Israel estava empenhada em permitir a entrada diária de 100 caminhões com a ajuda à Faixa de Gaza — quantia que a ONU diz ser necessária para atender às necessidades básicas da população da região.

O escritório da ONU disse que as últimas entregas com ajuda são importantes, mas destacou que "é necessário um volume muito maior de ajuda em uma base regular para evitar maior deterioração da terrível situação humanitária, incluindo a inquietação dos civis".

Dos 117 caminhões autorizados até o momento, 70 deles transportaram medicamentos e 60 levaram alimentos e outros itens nutricionais, segundo o jornal israelense. Somente 13 deles carregaram água.

Após o corte de água e eletricidade em Gaza por parte de Israel, moradores estão usando a água do mar para tomar banho, lavar roupas e limpar utensílios de cozinha.