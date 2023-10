Prefeitura de Torrinha/Divulgação Tito Costa foi prefeito de São Bernardo do Campo





No último sábado (28), aos 100 anos de idade, faleceu Antônio Tito Costa, que atuou como jurista e político. Ele foi vereador de Torrinha e prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e deputado constituinte.

A carreira política de Tito Costa teve início como vereador em Torrinha, um município do interior paulista, onde serviu de 1955 a 1959. Posteriormente, ele ocupou o cargo de prefeito e vice-prefeito de São Bernardo do Campo em diferentes mandatos, exercendo essa função de 1977 a 1983 e novamente de 1993 a 1996, respectivamente.

Além de seu compromisso com a política, Antônio Tito Costa também teve destaque como jurista e deixou um legado no campo jurídico. Durante sua vida, ele publicou diversos livros que abordavam temas relacionados à política e questões jurídicas.

Tito Costa serviu como deputado constituinte pelo MDB. Ele também é lembrado por um ato humanitário de acolhimento.

Em 1980, ele abriu as portas de sua chácara, Santa Hermínia, em Torrinha, para abrigar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua família após a prisão do petista. Essa estadia, que durou aproximadamente 20 dias.

A causa da morte de Antônio Tito Costa não foi especificada no comunicado. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (29), às 17h, no Cemitério Municipal de Torrinha.





Lula lamenta morte de Tito Costa

O presidente Lula usou as redes sociais para lamentar a morte de Tito Costa. “Tito Costa foi político, prefeito de São Bernardo do Campo, meu colega constituinte e um grande advogado e jurista. Atuou de forma democrática durante as greves do ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores. Convivemos e dialogamos muito naquela época e nas décadas seguintes na nossa São Bernardo do Campo. Meus sentimentos aos seus filhos, netos e amigos”, escreveu.