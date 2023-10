Reprodução: Flipar Jair Bolsonaro ao lado da esposa Michelle Bolsonaro





No último sábado (29), o ex-presidente Jair Bolsonaro fez declarações polêmicas durante um evento do PL Mulher em Goiânia. O capitão da reserva afirmou que a eleição presidencial de 2022 foi um "desastre", mas ressaltou que, apesar disso, a considera uma "página virada".

"Houve um desastre no ano passado. Ninguém entende o que aconteceu, mas vamos considerar página virada", declarou o ex-presidente durante o evento.

Bolsonaro, que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, está inelegível pelos próximos oito anos. Além disso, ele enfrenta outros processos no TSE relacionados às eleições de 2022.

O ex-presidente tentou ser reeleito, mas foi derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Michelle Bolsonaro defende o marido



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também fez um discurso no evento e defendeu o legado do governo do seu marido antes da chegada de Lula à presidência. Ela enfatizou que a situação do país "era para estar muito pior" se não fosse pela gestão anterior.

"Eu, como uma mulher cristã, falo que Deus permitiu esse momento para que as pessoas possam comparar um governo justo com um governo ímpio. Para que as pessoas possam entender que, quando é fechada a torneira da corrupção, sobra dinheiro sim para fazer. E nós vimos porque o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro deixou o caixa no azul com R$ 57 bilhões. A situação no Brasil era para estar muito pior", afirmou Michelle.