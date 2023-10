Reprodução Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recentemente passou por uma cirurgia no quadril, relatou nesta quinta-feira (5) sua primeira noite sem dor significativa desde o procedimento. Sua melhora no estado de saúde foi notável, refletindo-se em telefonemas para amigos e membros de sua equipe.

Lula demonstrou estar disposto e ansioso para retomar suas atividades presenciais e interagir com sua equipe de trabalho. No entanto, os médicos responsáveis por sua recuperação aconselham cautela, considerando a necessidade de cuidados especiais e a importância de evitar riscos de contaminação, incluindo gripes e a Covid-19.

O presidente está atualmente em uma ala reservada do Palácio da Alvorada, onde o acesso é restrito, permitindo apenas a presença da primeira-dama Janja.





Lula e Gleisi Hoffmann

Além disso, Lula comemorou a alta médica de Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT, que também ocorreu nesta quinta.

“Que ótima notícia, companheira Gleisi. Em breve estaremos 100% recuperados e juntos na reconstrução do nosso país. Abraço e uma boa recuperação”, afirmou o presidente no seu perfil no Twitter ao responder uma mensagem da deputada federal.

“Hoje deixo o hospital após uma cirurgia bem sucedida para desobstruir as coronárias e fazer o coração bater mais forte (…) Agradeço a todos(as) que me acompanharam nesse processo, enviaram força, torceram e rezaram por mim! Agradeço a toda equipe do hospital DFStar, pela atenção e carinho”, declarou Gleisi algumas horas antes da postagem de Lula.