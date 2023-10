Reprodução Blumenau, cidade que tem a tradicional Oktoberfest, festival de cerveja, cultura e alimentação alemã, em outubro. São milhares de turistas anualmente na região no período.





A 38ª Oktoberfest Blumenau, conhecida como a festa mais alemã das Américas, foi temporariamente suspensa devido às chuvas volumosas que atingiram o estado de Santa Catarina nesta semana.

A prefeitura da cidade anunciou a decisão na tarde de quinta-feira (5), citando a previsão de enchente no Vale do Itajaí, com potencial de atingir o Parque Vila Germânica, onde o evento é realizado.

Em resposta à situação climática adversa, a administração da Oktoberfest Blumenau optou por estender o calendário do evento, que agora encerrará em 29 de outubro, uma semana após o cronograma inicial.

As atividades programadas para sexta (6), sábado (7), domingo (8) e segunda (9) foram canceladas devido às preocupações com as condições meteorológicas.

Antes das chuvas intensas, a expectativa da prefeitura era receber mais de 600 mil visitantes na festa, que celebra a cultura alemã e atrai pessoas de todo o Brasil e do mundo.

A cerimônia de abertura da Oktoberfest no Parque Vila Germânica aconteceu normalmente na noite de quarta (4). No entanto, em solidariedade às famílias afetadas pelas enchentes, o tradicional brinde não foi realizado, e o desfile de abertura, que costuma ocorrer no primeiro dia do evento, já havia sido cancelado.

Os temporais que atingiram a região também causaram a morte de um homem em Rio do Oeste, nas proximidades de Blumenau.

Segundo a Defesa Civil estadual, a previsão indica que as chuvas intensas devem continuar até domingo (8), com breves períodos de melhoria intercalados. O órgão emitiu um alerta de "risco muito alto para enxurradas e alagamentos" a partir da tarde de sexta.





Oktoberfest de Blumenau

A Oktoberfest de Blumenau é uma famosa festa cervejeira inspirada na Oktoberfest de Munique, Alemanha.

Realizada anualmente em Blumenau, Santa Catarina, celebra a cultura alemã com música, dança, trajes típicos, desfiles e, claro, muita cerveja.

A festa começou em 1984 e atrai turistas de todo o Brasil com sua atmosfera festiva, gastronomia alemã, competições e desfiles. É uma das maiores celebrações da cultura alemã no Brasil e acontece em outubro.